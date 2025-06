Prelevati dagli hotel e rimpatriati dall’Egitto con la forza | la denuncia degli attivisti della Global March to Gaza

Gli attivisti della Global March to Gaza denunciano gravi violazioni dei diritti umani: prelevati con la forza dagli hotel e rimpatriati dall’Egitto, rischiano di essere silenziati nel loro intento di portare aiuti alla popolazione di Gaza. Dopo l’assalto alla Freedom Flotilla, questa marcia internazionale di solidarietà si trova di fronte a ostacoli sempre più insormontabili. La loro lotta per l’umanità e la pace continua a essere sotto assedio, ma non si ferma qui.

“Stanno prelevando i nostri attivisti con la forza e li stanno rimpatriando”. Dopo l’assalto di Israele alla Freedom Flotilla che puntava ad attraccare sulle coste di Gaza per distribuire aiuti umanitari alla popolazione, anche la Global March to Gaza, la marcia di attivisti partiti da 35 Paesi per raggiungere, esattamente come la carovana maghrebina partita da Tunisi, il valico di Rafah per offrire sostegno alla popolazione della Striscia, denuncia fermi e rimpatri forzati da parte delle autorità egiziane, come richiesto da Tel Aviv. La denuncia è contenuta in un video dell’attivista Antonietta Chiodo, anche lei volata in Egitto per raggiungere il confine con la Striscia, che ricostruisce le ultime ore che hanno visto i manifestanti finire nel mirino delle autorità del Cairo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it