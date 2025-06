Predappio si anima con la tradizionale sfida rionale Viale-Pescaccia

Predappio si prepara a vivere un week-end di passione e entusiasmo con la storica sfida rionale Viale-Pescaccia. Tra tradizioni consolidate e nuove emozioni, cresce l’attesa per l’edizione 2025, che ancora una volta vedrà le tifoserie dividersi tra i colori azzurri e le divise rivali. Per una settimana, il cuore della città batterà all’unisono tra sport, folklore e solidarietà , rendendo questa manifestazione un vero e proprio evento da non perdere.

Tra conferme e novità, cresce l'attesa per l'edizione 2025 della tradizionale sfida rionale "Viale-Pescaccia", che anche quest'anno torna ad accendere le contrapposte tifoserie cittadine. Per una settimana, Predappio vestirà le casacche azzurre (colore simbolo del "Viale") oppure le divise.

