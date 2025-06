Precipita aereo Air India il video dello schianto poco dopo il decollo | perde quota poi l’impatto e la nube

Un drammatico incidente aereo scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo da Ahmedabad, catturato in un video scioccante che mostra la perdita di quota e l’impatto devastante in una zona residenziale. Con oltre 200 passeggeri a bordo, questa tragedia solleva domande sulla sicurezza e sulle cause dell’incidente. Seguiamo insieme gli sviluppi di questa terribile vicenda.

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto a Londra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Lo schianto è avvenuto in un’aerea residenziale. A bordo, secondo le prime informazioni, c’erano oltre 200 passeggeri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Precipita aereo Air India, il video dello schianto poco dopo il decollo: perde quota, poi l’impatto e la nube

In questa notizia si parla di: aereo - india - schianto - decollo

