Precariato scolastico l’amara realtà | ‘Il mio docente di tesi è ancora supplente a 50 anni’

Il precariato scolastico continua a essere una piaga che mina il cuore del sistema educativo italiano. Migliaia di insegnanti, come il mio docente di tesi ancora supplente a 50 anni, vivono un'eterna attesa di stabilità, tra stipendi in ritardo e contratti a termine. Questa realtà non rappresenta solo disagio economico, ma un vero fallimento collettivo. La testimonianza di chi quotidianamente combatte contro questa incertezza illumina le profonde criticità di un sistema in crisi.

Migliaia di insegnanti vivono una condizione di precariato scolastico cronico, tra stipendi in ritardo, contratti a tempo e sogni infranti. La testimonianza di una docente mette in luce il malessere diffuso che attraversa la scuola italiana, dove il precariato non √® solo un disagio economico, ma un vero fallimento del sistema educativo Precariato scolastico, quattro

Dal sogno della cattedra all'incubo del precariato: Ho visto il mio docente di tesi ancora supplente a 50 anni, la testimonianza che racconta il paradosso di una scuola che spreca i suoi talenti; Così non è vita, l'amara storia di una precaria: Da Sud a Nord per insegnare, ma sono senza stipendio. Nessuna certezza per il nostro futuro; La storia di Lucia, 25enne docente precaria, dalla Puglia al Veneto in cerca di una cattedra: Tra restare a casa o lavorare lontano, ho fatto la seconda scelta.

