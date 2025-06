Prato sale l' attesa per la 1000 Miglia Le iniziative in vista del passaggio della corsa

Prato si prepara a vivere un evento indimenticabile: la tanto attesa 1000 Miglia 2025. Mentre il countdown ufficiale avvicina il grande giorno, la città si anima con iniziative e celebrazioni che coinvolgono tutta la comunità. Una mostra fotografica straordinaria, curata dai talentuosi fotoamatori locali, anticipa il passaggio della regina delle corse nelle strade pratese. E mentre il sorriso si accende, il fascino di questa storica corsa si avvicina a conquistare anche i cuori di tutti gli appassionati.

Prato, 12 giugno 2025 – Una mostra fotografica che negli scatti dei fotoamatori del territorio racconta per immagini il passaggio dalla provincia di Prato della 1000 Miglia 2024. Inizia così il countdown di avvicinamento da parte della macchina organizzativa pratese verso il passaggio da Prato della 1000 Miglia 2025. In attesa del transito al mattino del 18 giugno della corsa più bella del mondo, l'Automobile Club di Prato assieme al Comune di Prato e alle associazioni di volontariato del territorio ha organizzato una serie di tappe di avvicinamento all'evento. Si parte con la mostra fotografica a Palazzo Banci Buonamici che da oggi fino al 16 giugno sarà visitabile nella Sala Biagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, sale l'attesa per la 1000 Miglia. Le iniziative in vista del passaggio della corsa

