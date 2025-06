Prato omicidi escort | orrore dagli scavi trovati una vertebra capelli e slip Si temono altre vittime di Vasile Frumuzache

Un inquietante scenario si dipana dai terreni di Monsummano Terme, dove gli scavi hanno portato alla luce reperti macabri legati agli omicidi di Vasile Frumuzache. Tra una vertebra, capelli e slip, il mistero si infittisce, alimentando la paura di altre vittime e il terrore che l’incubo possa ancora non essere finito. Un orrore che scuote la tranquillità della comunità e che richiede risposte urgenti.

Dagli scavi effettuati nei terreni vicini alla casa a Monsummano Terme (Pistoia) di Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne reo confesso degli assassinii di Ana Maria Andrei e Denisa Adas, sono spuntati macabri reperti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, omicidi escort: orrore dagli scavi, trovati una vertebra, capelli e slip. Si temono altre vittime di Vasile Frumuzache

In questa notizia si parla di: dagli - scavi - vasile - frumuzache

Ospedale, lavori in corso: dagli scavi spuntano ossa?: "Stiamo indagando..." - Durante i lavori di costruzione del nuovo Ospedale di Comunità in via San Francesco, sono emerse ossa umane, portando la Soprintendenza alle Belle Arti a intervenire con un'indagine.

Frammenti forse ossei e reperti da analizzare trovati durante gli scavi avviati da ieri a #Montecatini e a #Monsummano Terme, dopo che Vasile Frumuzache ha confessato due omicidi. Ha fatto tutto da solo? Ha fatto sparire altre donne? #chilhavisto?https://bit. Vai su X

Killer di Denisa, trovata una vertebra durante gli scavi Verifiche nel giardino del femminicida e in un terreno vicino. #ANSA Vai su Facebook

Omicidio Denisa Adas, trovata una vertebra durante gli scavi nel terreno di Vasile Frumuzache; Omicidio Denisa, trovata vertebra durante gli scavi vicino casa del killer Frumuzache; Vasile Frumuzache, trovata vertebra e altri resti durante gli scavi: l'orrore del killer si allarga.

Vasile Frumuzache, trovati 3 resti umani nel giardino del killer delle escort: capelli, slip e una vertebra. Ci sono altre vittime? msn.com scrive: Tre reperti umani sono stati trovati nel nel giardino di casa di Vasile Frumuzache, il killer delle escort, reo confesso dei femminicidi di Denisa Maria ...