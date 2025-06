Prato | minacciato con bara per il controllo della prostituzione cinese Sei arrestati | anche la vittima dell’intimidazione

Una retata clamorosa scuote Prato, dove si è scoperto un inquietante tentativo di controllo della prostituzione cinese attraverso minacce e intimidazioni. Sei persone, tra cui cittadini italiani e orientali, sono finite in manette, coinvolgendo anche la vittima di un’azione violenta. L’indagine svela un sistema criminale complesso che mette in discussione la sicurezza e i diritti di tutti. La verità sta emergendo, e le conseguenze non tarderanno ad arrivare.

Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di un 35enne cinese, di un cittadino italiano di origini calabresi di 36 anni, di un pakistano di 48 e di altri tre cittadini orientali, età 33, 31 e 36 anni nell'ambito di un'inchiesta che ruota attorno al mercato della prostituzione cinese a Prato. Ma tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare c'è anche la vittima dell'intimidazione messa a segno l'1 ottobre 2024, con l'attentato incendiario alla sua auto e la collocazione di una bara L'articolo Prato: minacciato con bara per il controllo della prostituzione cinese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: minacciato con bara per il controllo della prostituzione cinese. Sei arrestati: anche la vittima dell’intimidazione

