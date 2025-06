Povera principessa Amalia d’Olanda | l'incidente a cavallo e la frattura

Povera principessa Amalia d’Olanda, erede al trono e appassionata cavallerizza, si è trovata coinvolta in un imprevisto che ha scosso il mondo della corona. Durante una delle sue uscite a cavallo, la giovane di 22 anni è caduta, riportando una frattura al braccio e finendo in ospedale. La notizia, comunicata dalla casa reale, ha suscitato preoccupazione e affetto: speriamo che si riprenda presto e torni presto a cavalcare con passione.

Piccolo incidente per la principessa Amalia d’Olanda, figlia maggiore di re Guglielmo Alessandro e della regina Maxima, oltre che erede al trono. La reale 22enne, esperta cavallerizza, è caduta da cavallo durante un’uscita, ed è stata ricoverata in ospedale con un braccio rotto. Lo ha comunicato proprio la casa reale olandese sul sito ufficiale. La caduta da cavallo di Amalia d’Olanda. «La Principessa d’Orange si è fratturata il braccio cadendo da cavallo. Sarà sottoposta a intervento chirurgico presso l’UMC di Utrecht. Ulteriori informazioni seguiranno non appena saranno chiare le possibili conseguenze per gli obblighi ufficiali e altri accordi», si legge nel comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Amica.it