Possibile attacco di Israele all’Iran gli Usa evacuano il personale delle ambasciate

Tensioni crescenti tra Israele e Iran alimentano l’ombra di un possibile conflitto, spingendo gli Stati Uniti a rafforzare la loro allerta. L’evacuazione del personale diplomatico e le misure precauzionali riflettono una situazione delicata e incerta, che potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità della regione e oltre. Resta da capire quali sviluppi si prospettano nelle prossime settimane e quali strategie adotteranno le potenze coinvolte per evitare escalation incontrollate.

Stati Uniti «in allerta» per un «possibile attacco di Israele nei confronti dell’ Iran ». Lo riporta il Washington Post spiegando che sarebbe da leggersi in quest’ottica l’ evacuazione del personale non necessario dall’ambasciata a Baghdad e da altre sedi diplomatiche americane. Oltre che l’autorizzazione alla partenza volontaria dei familiari dei militari statunitensi dal Medio Oriente. Secondo il giornale, l’intelligence Usa sarebbe «sempre più preoccupata» relativamente al fatto che lo Stato ebraico possa decidere di colpire i siti nucleari iraniani anche senza il consenso di Washington. La notizia arriva mentre il presidente Donald Trump esprime deboli speranze di raggiungere un accordo con l’Iran che limiterebbe il suo programma nucleare e preverrebbe uno scontro militare in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Possibile attacco di Israele all’Iran, gli Usa evacuano il personale delle ambasciate

