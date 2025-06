Possibile attacco di Israele all’Iran C’è grande preoccupazione

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, alimentando timori di un possibile attacco imminente. La corrispondente Alessandra Buzzetti da Gerusalemme ci fornisce gli ultimi aggiornamenti su questa delicata situazione geopolitica, che potrebbe avere ripercussioni significative nella regione e nel mondo. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa preoccupante escalation e le possibili conseguenze.

Preoccupanti notizie di un possibile attacco da parte di Israele nei confronti dell’Iran. La corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Possibile attacco di Israele all’Iran. C’è grande preoccupazione

Mentre si inseguono voci -per ora non confermate- di un possibile attacco di Israele contro #Iran, nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore sono stati uccisi da esercito israeliano 103 palestinesi secondo fonti locali. Ripeto: oltre 100 civili uccisi a Gaza @RSIInf Vai su X

Israele sta per colpire l’Iran, evacuazione ambasciate USA - LA RASSEGNA di Enrica Perucchietti Gli Stati Uniti sono in massima allerta in vista di un possibile attacco israeliano contro l'Iran. Katz: “Nessun aiuto umanitario entrerà a Gaza”. Irlanda del Nord, pr Vai su Facebook

Possibile attacco israeliano in Iran, gli Usa richiamano il personale delle ambasciate in Medio Oriente; Israele pronto a colpire l'Iran, Trump prova a stoppare Netanyahu: «Non fatelo ora». Teheran: «Avanti col programma nucleare»; Israele pronto ad attaccare l'Iran? Teheran: «Avvisati da un Paese amico». E l'Onu: «Violati gli accordi, gli ayatollah hanno uranio per 10 bombe atomiche».

Cbs: «Israele pronto a lanciare operazione in Iran». Teheran: avvisati di attacco da un Paese amico Da leggo.it: Gli Stati Uniti stanno riducendo il personale della loro ambasciata in Iraq per motivi di sicurezza.