Posizioni economiche ATA corsi di formazione a luglio | contenuti su competenze digitali Il test non sarà selettivo tutti in graduatoria RISPOSTE AI QUESITI

Se sei un operatore ATA alla ricerca di opportunità, non perdere l’occasione di partecipare ai corsi di formazione di luglio, focalizzati sulle competenze digitali essenziali nel mondo scolastico. La novità più interessante? Il test finale non sarà selettivo, garantendo a tutti la possibilità di avanzare in graduatoria. Scopri i dettagli e le risposte alle tue domande direttamente dal nostro esperto Alberico Sorrentino di Anief-Condir.

Question time di Orizzonte Scuola dell'11 giugno dedicato all'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA previste dal CCNL 201921. La procedura prevede la partecipazione ai corsi di formazione + un test finale. A rispondere ai dubbi dei lettori Alberico Sorrentino del dipartimento Anief-Condir. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

Percorsi formativi per le posizioni economiche ATA: modalità e contenuti. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 12 giugno alle 14:30 Vai su X

Il 4 giugno 2025 si è svolta l’informativa sulla procedura di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. in attuazione del Decreto Ministeriale 140 del 12 luglio 2024. Vai su Facebook

