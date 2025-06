Positivo l' esito delle ultime analisi rimosso il divieto di balneazione nella zona di via Leopardi

Finalmente, buona notizia per gli amanti del mare! Dopo le recenti analisi di laboratorio, il divieto di balneazione nella zona di via Leopardi sulla riviera nord è stato revocato. Le acque sono ora sicure e pronte a regalare momenti di relax e divertimento a cittadini e turisti. È il momento di tornare a godersi il mare in tutta sicurezza, rispettando sempre le norme e l’ambiente.

Revocato, con apposita ordinanza, il divieto temporaneo di balneazione nelle acque del mare in corrispondenza della zona di via Leopardi, sulla riviera nord. Si torna dunque a fare il bagno, grazie al buon esisto delle analisi di laboratorio eseguite dal distretto provinciale di Pescara dell’Arpa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Positivo l'esito delle ultime analisi, rimosso il divieto di balneazione nella zona di via Leopardi

