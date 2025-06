Portomaggiore | nuovo corso con Baiesi e Roda Skabar in panchina

A Portomaggiore nasce un nuovo capitolo nel calcio locale: con l’arrivo di Baiesi e Roda, che hanno fatto grandi successi a Copparo, i rossoblù puntano a risalire la china dalla Prima categoria. La sfida è impegnativa, ma il club ha scelto con coraggio un giovane allenatore, Andrej Skabar, pronto a scrivere il proprio percorso. Il futuro si presenta promettente, e tutti gli occhi sono puntati sulla rinascita della squadra.

Comincia un nuovo corso a Portomaggiore. La dirigenza rossonera ha ricostituito la coppia Alessandro Baiesi-Juri Roda che tanto bene aveva lavorato a Copparo, portando i rossoblù dalla Promozione all’Eccellenza. A Portomaggiore sarà più semplice, si comincia dalla Prima categoria dopo la rovinosa retrocessione. Come allenatore il club ha scelto un esordiente: Andrej Skabar (nella foto, tutti e tre). Lo avevamo lasciato a Gallo, premiato dal presidente Carlo Baldissara per la proficua stagione, avendo portato un contributo decisivo allo storico salto di categoria. Aveva lasciato i Galletti e il calcio giocato perché voleva cimentarsi in panchina e la Portuense gli ha offerto una ghiotta opportunità, in una grande piazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net