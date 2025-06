Portogallo U21-Polonia U21 | le probabili formazioni

Portogallo U21 e Polonia U21 si affrontano nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei Under 21, un match cruciale per le sorti del girone. Dopo il pareggio all’esordio contro la Francia, i lusitani sono determinati a vincere per risalire la china, mentre i biancorossi polacchi cercano una vittoria che potrebbe già significare qualificazione. Scopriamo come arrivano le due nazionali e le probabili formazioni di questa sfida decisiva.

Gara valida per la seconda giornata del gruppo B dei Campionati Europei Under 21, dove sono presenti anche Francia e Georgia. Dopo aver impattato all'esordio contro i transalpini, adesso i lusitani devono vincere per rimettersi in carreggiata, così come i biancorossi che, in caso di sconfitta, sarebbero già eliminati. PORTOGALLO U21-POLONIA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani non si sono fatti male contro la Francia al termine di un match che ad un certo punto si è bloccato. La Nazionale di ha comunque fatto bene, pur creando meno degli avversari, sfiorando in qualche occasione il colpaccio.