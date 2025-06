Portogallo U21-Polonia U21 | le probabili formazioni

Nel cuore dei Campionati Europei Under 21, Portogallo e Polonia si sfidano nella seconda giornata del Gruppo B, un match cruciale per le ambizioni di entrambe le nazionali. Dopo un pareggio all’esordio, i lusitani sono determinati a riscattarsi, mentre i biancorossi polacchi devono vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. Scopriamo le probabili formazioni e le sfide che attendono queste due giovani squadre pronte a dare il massimo sul campo.

Gara valida per la seconda giornata del gruppo B dei Campionati Europei Under 21, dove sono presenti anche Francia e Georgia. Dopo aver impattato all'esordio contro i transalpini, adesso i lusitani devono vincere per rimettersi in carreggiata, così come i biancorossi che, in caso di sconfitta, sarebbero già eliminati. PORTOGALLO U21-POLONIA U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani non si sono fatti male contro la Francia al termine di un match che ad un certo punto si è bloccato. La Nazionale di ha comunque fatto bene, pur creando meno degli avversari, sfiorando in qualche occasione il colpaccio.

