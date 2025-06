portofino blues di aiolli selezionato nella dozzina del premio strega 2025

Portofino Blues di Aiolli, selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega 2025, promette di catturare il lettore con la sua trama avvincente. Le storie che possiedono gli ingredienti giusti per diventare gialli indimenticabili sono molte, ma quella di Francesca Vacca Agusta ne ha almeno dieci per essere considerata un capolavoro. Dal luogo affascinante alle atmosfere intense, ecco cosa rende questa narrazione irresistibile e da scoprire assolutamente.

Per leggere la proposta di Laura Bosio cliccare qui Ci sono storie che hanno tutti gli ingredienti necessari per diventare dei gialli perfetti. Quello di Francesca Vacca Agusta ne ha almeno dieci per essere reputato tale: 1) il luogo: Portofino, un borgo esclusivo glamour chic, di fatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it