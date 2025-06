Porto di Trieste è operativo il sistema di preavviso di uscita dai punti franchi

Il porto di Trieste compie un ulteriore passo avanti verso l’efficienza e la trasparenza, introducendo il sistema di preavviso di uscita dai punti franchi. Questa innovazione digitale, frutto di una stretta collaborazione tra Adm e le autorità portuali, garantisce un flusso più rapido e sicuro delle merci in transito. Un esempio concreto di come la tecnologia possa rivoluzionare i servizi logistici, rafforzando Trieste come hub strategico nel panorama internazionale.

TRIESTE - Continua il percorso di innovazione digitale del porto di Trieste: è entrato in funzione il "preavviso di uscita" per le merci in transito via strada dai punti franchi. Si tratta di un nuovo sistema, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Porto di Trieste, è operativo il sistema di preavviso di uscita dai punti franchi

In questa notizia si parla di: trieste - porto - sistema - preavviso

"Porto di Trieste approdo naturale per traffici tra Europa, Africa e Asia" - Il Porto di Trieste, approdo naturale per i traffici fra Europa, Africa e Asia, ha ospitato oggi l'evento conclusivo del Programma Adriacustoms.

Porto di Trieste, è operativo il sistema di preavviso di uscita dai punti franchi; Porto di Trieste sempre più digitale: attivato il Preavviso di Uscita dai Punti Franchi; Porto di Trieste: Innovazione Digitale con il Nuovo Preavviso di Uscita.

Operativo Preavviso uscita da Punti franchi al Porto Trieste Si legge su msn.com: Continua il percorso di innovazione digitale del porto di Trieste con l'entrata in funzione del Preavviso di Uscita per le merci in transito via strada dai Punti Franchi.