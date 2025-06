Porto di Gioia Tauro si conferma primo porto di transhipment d’Italia

Il porto di Gioia Tauro si riconferma il leader italiano nel transhipment, consolidando il suo ruolo strategico nel Mediterraneo. Nei primi cinque mesi dell’anno, il MedCenter Container Terminal ha gestito oltre 1,8 milioni di TEU, confermando un trend in costante crescita. Questa performance rafforza la posizione dello scalo come hub fondamentale per il commercio internazionale, aprendo nuove opportunità di sviluppo e innovazione. Un risultato che promette di proseguire su questa strada vincente.

Continua il trend positivo dello scalo portuale di Gioia Tauro. A renderlo noto, con una nota è l'AutoritĂ di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. "Nei primi cinque mesi dell'anno in corso, il terminal container MedCenter Container Terminal ha movimento 1.813.071 teus.

