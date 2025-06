Porte aperte in 16 studi di architetti pontini ecco Open Studi 2025

Sei pronto a scoprire il mondo dell’architettura dal vivo? “Open Studi 2025” apre le porte di 16 studi di architetti pontini, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino professionisti e progetti innovativi. Promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, questa iniziativa mira a avvicinare l’arte dell’architettura ai cittadini, dimostrando come gli spazi che abitiamo siano il risultato di creatività e passione. Non perdere questa opportunità di immergerti nel cuore della progettazione!

Si chiama "Open studi 2025" ed è una iniziativa promossa a livello nazionale dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, per sostenere e far conoscere la figura dell'architetto. "L'architettura incontra i cittadini" è il filo conduttore degli eventi su tutto.

