Porta Sud | 20 milioni dalla Regione Lombardia per la nuova stazione del Trasporto Pubblico Locale

Bergamo. Il progetto di Porta Sud compie un importante passo avanti per la trasformazione dell’intero ex scalo ferroviario. Al Comune di Bergamo è stato infatti aggiudicato dalla Regione Lombardia un finanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione della nuova stazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL), che sarà trasferita dall’attuale sede accanto all’ Urban Center nell’area a sud della nuova Stazione Ferroviaria, nel frattempo anch’essa oggetto di un altro importante intervento di riqualificazione. La stazione TPL sarà realizzata da RFI che ha partecipato al bando con il Comune di Bergamo in qualità di stazione appaltante; una collaborazione che consentirà una gestione integrata del nucleo principale del polo dell’intermodalità (treno + autobus), e delle complesse fasi di cantiere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it