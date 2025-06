Porta a porta nelle zone ad alta intensità abitativa Insieme per Pescara presenta una diffida al Comune e all' Arpa

In un momento cruciale per la qualità della vita dei cittadini di Pescara, l’associazione “Insieme Per Pescara” sceglie di alzare la voce. Con una diffida ufficiale rivolta al Comune e all’ARPA, si chiede urgentemente una soluzione alle criticità evidenti nel sistema di raccolta porta a porta. È ora di agire per garantire un ambiente più pulito e vivibile: il futuro della città dipende da questa azione condivisa.

L'associazione di cittadini "Insieme Per Pescara" annuncia la presentazione di una diffida all'amministrazione comunale, e per conoscenza all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, per chiedere la risoluzione delle diffuse criticità connesse al sistema di raccolta rifiuti porta a porta.

