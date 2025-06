Poriya Hossein Khanzadeh rinnova con la Lube | un altro anno in SuperLega

Con il rinnovo di Poriya Hossein Khanzadeh, la Lube ribadisce la propria fiducia nel talento iraniano, soprannominato il "Terminator". A soli 20 anni, il giovane schiacciatore classe 2004 ha già dimostrato di essere un elemento imprescindibile per la squadra, confermando che il futuro del club è in ottime mani. La sua presenza garantisce continuità e nuove ambizioni per la stagione 2025-2026.

di Andrea Scoppa Il cecchino biancorosso, "The iranian sniper", prolunga un altro anno. La Lube ha comunicato ieri di aver rinnovato il contratto di Poriya Hossein Khanzadeh, schiacciatore iraniano classe 2004. Una mossa giustissima. Terminator, come viene soprannominato nell'ambiente biancorosso, ha infatti disputato una buona prima stagione a Civitanova e ha ampiamente meritato fiducia e conferma anche per la stagione 2025-2026. A soli 20 anni e al debutto in SuperLega (e in Europa), Poriya non ha avuto molto spazio, chiuso dall'esplosione di Bottolo e da colleghi come Nikolov e Loeppky, ma quando è stato chiamato in causa ha fatto intravedere potenziale.