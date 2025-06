Popolo biancazzurro in piazza per difendere i colori La Curva Ovest | Chiediamo a tutta la città di partecipare

Il popolo biancazzurro si mobilita in piazza per difendere i colori e il cuore della città: la Spal. Un gesto di unità che supera le tifoserie, coinvolgendo ogni cittadino desideroso di preservare un patrimonio condiviso. Oggi alle 19, sotto la curva Ovest, si darà il via a una manifestazione trasversale verso Piazza del Municipio, perché il futuro della Spal è anche il nostro futuro. Uniti, possiamo far sentire forte la voce di Ferrara...

Il popolo biancazzurro scende in piazza per salvare la Spal. L'iniziativa organizzata dagli ultras punta a coinvolgere l'intera cittadinanza, una manifestazione trasversale che ha l'obiettivo di garantire un futuro a un bene comune chiamato Spal. Il ritrovo è fissato per oggi alle 19 sotto la curva Ovest, dove partirà un corteo fino a piazza del Municipio. "Non sarà una manifestazione degli ultras, nemmeno dei tifosi, ma di Ferrara tutta – precisano gli organizzatori –. Riguarda ogni cittadino che riconosce i patrimoni sociali e culturali del proprio territorio e non vuole vederli morire. Ferrara, aiutaci a salvare la Spal e darle un futuro dignitoso.

Salvezza conquistata, l’allenatore biancazzurro: «Annata difficile, anche i dipendenti mi guardavano con il panico negli occhi, ma c’è soddisfazione per aver dato alla Spal la possibilità di ripartire». E sul futuro… Vai su Facebook

