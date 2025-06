Ponte di Final di Rero via al cantiere | Opera fondamentale sul territorio

Il ponte di Final di Rero segna un passo importante per il territorio, simbolo di crescita e connettività. Dopo settimane di lavoro e la posizione della prima campata, questa infrastruttura si inserisce nel grande progetto dell’Idrovia Ferrarese, un investimento da 178 milioni di euro che unisce otto Comuni tra Ferrara e il mare. Il varo, avvenuto a Tresignana, rappresenta un traguardo cruciale per lo sviluppo locale e per il futuro della regione.

Il nuovo ponte di Final di Rero prende forma. Martedì scorso è infatti stata posizionata la prima campata della nuova infrastruttura che rientra nel più ampio progetto dell' Idrovia Ferrarese (che cuba complessivamente 178 milioni di euro e che coinvolge otto Comuni da Ferrara al mare), curato dalla Regione. Il varo del ponte (nel comune di Tresignana ) arriva all'esito di un lavoro durato diverse settimane, culminato nell'assemblaggio delle varie parti dell'impalcato realizzato in acciaio, grazie anche a una speciale gru a traliccio, del peso di 500 tonnellate e con braccio che supera la lunghezza di 66 metri, che ha permesso lo slittamento del ponte su carrelli attraversando il Po di Volano fino a raggiungere gli appoggi realizzati sulla spalla del lato opposto.

