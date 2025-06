Pomposa Summer Village salotto d’estate

Piazza della Pomposa si trasforma nell’incantevole cornice di Pomposa Summer Village 2025, un appuntamento estivo ricco di energia e divertimento. Organizzato dal Salotto della Pomposa in collaborazione con il Comune di Modena e Modenamoremio, questo festival propone una serie di eventi pensati per tutta la famiglia. Enrico Mingarelli, residente del quartiere, sottolinea come il Pomposa Summer Village sia l’occasione perfetta per riscoprire il cuore pulsante della città: un’estate da non perdere!

Piazza della Pomposa torna ad animarsi per tutta l'estate con il progetto ' Pomposa Summer Village 2025 '. La rassegna di eventi è organizzata dal Salotto della Pomposa, associazione degli esercenti che coinvolge Mob, Reset, al Goblet e Salumeria in Pomposa, in collaborazione con il comune di Modena e Modenamoremio. Il Pomposa Summer Village prevede una rassegna di eventi "pensati per grandi e piccini", commenta Enrico Mingarelli, residente del Salotto: "Il nostro obiettivo è quello di valorizzare la Pomposa e renderla fruibile per tutti i cittadini, non solo i giovani, e a tutte le ore, con eventi pensati per loro.

Venerdì 13 giugno ti aspettiamo con loro I FIGLI DEI FIORI DI PESCO A cantarci tutti i grandi successi di BATTISTI. POMPOSA SUMMER VILLAGE Vai su Facebook

