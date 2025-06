Pompa di benzina non a norma Stop al distributore per barche

A Como, un punto di rifornimento per barche gestito dallo Yacht Club è stato temporaneamente chiuso: l’impianto di distribuzione del carburante non rispetta le normative di sicurezza. Il Comune ha infatti bloccato l’attività presso l’unico distributore tra Como e Tremezzina, adottando un provvedimento deciso dopo approfonditi controlli e pareri ufficiali. La sicurezza e la legalità sono priorità assolute per tutelare i diportisti e l’ambiente, e ora si lavora per ripristinare la conformità e riaprire al più presto.

L'impianto di distribuzione del carburante per natanti di viale Puecher, gestito dallo Yacht Club, non è a norma: così il Comune di Como ha bloccato l'attività dell'unico punto presente tra Como e Tremezzina. Il provvedimento, firmato dal dirigente del settore commercio Valentino Chiarion, si basa sui pareri chiesti all'Amministrazione Provinciale di Como, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como e ai Settori Sue e Urbanistica del Comune di Como, arrivando a stabilire che "l'impianto in argomento non è conforme alle norme di tutela ambientale". Inoltre, prosegue il provvedimento "l'Associazione Yacht Club Como non risulta aver presentato permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività relativa allo spostamento dei serbatoi e delle relative colonnine di erogazione".

