Pomeriggio Cinque verso la svolta proprio lui al posto di Myrta Merlino

Il panorama televisivo italiano si prepara a un nuovo capitolo, con sorprese e rivoluzioni in vista. La stagione 2024-2025 promette di essere ricca di colpi di scena, tra conferme, addii e talenti emergenti. Tra i protagonisti di questa metamorfosi, spicca il passaggio di Pomeriggio Cinque verso una svolta decisiva, segnando un punto di non ritorno per la storica trasmissione. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro della TV italiana.

News Tv. La stagione televisiva 2024-2025 volge al termine, e tra sorrisi tirati e saluti commossi in diretta, dietro le quinte il fermento è alle stelle. I palinsesti autunnali iniziano a prendere forma tra conferme, addii eccellenti e nuovi volti pronti a debuttare. Tra Mediaset, Rai e La7, si preannuncia una stagione di profondi cambiamenti, con conduttori che cambiano casacca, programmi in bilico e nuove sfide tra le reti generaliste. Vediamo chi sale, chi scende e chi (forse) cambia orizzonte. Leggi anche: "L'Isola dei Famosi", volano stracci tra le naufraghe: alta tensione in diretta Rai: pomeriggi da ripensare e nuove sfide per Isoardi, Fialdini e De Girolamo.

“Fuori da Pomeriggio Cinque, dove va ora”. Myrta Merlino, tutto già deciso a Mediaset - Le voci su un possibile addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si intensificano, alimentando speculazioni sul futuro della giornalista napoletana.

Nonna Clara scomparsa, svolta nelle indagini: indagati nipote ed ex compagna #Pomeriggio5 Vai su Facebook

Alessandra Viero a Pomeriggio Cinque News, la rivincita anni dopo il flop (e Myrta Merlino non torna più); Myrta Merlino, la svolta di qualità di Pomeriggio Cinque premiata dai social; Pomeriggio 5, Maltese al posto di Myrta Merlino (e non solo a Natale): cosa ne pensa Pier Silvio.

“A Pomeriggio 5 arriva un uomo”. Piersilvio Berlusconi, chi vuole dopo Myrta Merlino Come scrive msn.com: Pomeriggio Cinque si prepara ad una piccola rivoluzione, che vedrebbe al timone dopo anni di conduzioni rosa, un uomo.