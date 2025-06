Polonia | Donald Tusk vince il voto di fiducia in parlamento

La scena politica polacca si infiamma: Donald Tusk, primo ministro di lunga data, ha ottenuto con successo il voto di fiducia in Parlamento, consolidando il suo ruolo di guida del paese. Dopo la vittoria alle recenti elezioni presidenziali contro l’avversario conservatore Karol Nawrocki, Tusk si conferma protagonista indiscusso della scena politica nazionale. Una svolta che promette di influenzare il futuro della Polonia e il suo percorso politico.

Il primo ministro della Polonia, Donald Tusk, vince il voto di fiducia in parlamento richiesto dallo stesso primo ministro dopo il successo alle elezioni presidenziali dell'avversario conservatore Karol Nawrocki. Polonia: Donald Tusk vince il voto di fiducia Il primo ministro polacco Donald Tusk ha vinto, con 243 favorevoli e 210 contrari, il voto di fiducia.

Dopo la vittoria del conservatore Nawrocki alle presidenziali, il premier polacco Donald Tusk annuncia un voto di fiducia sul suo governo di coalizione. Clima politico incerto

