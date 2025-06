Polonia bufera in Nazionale | il CT si dimette

La Polonia vive un momento di grande crisi: il caos esploso nel suo ambiente ha portato alle dimissioni del ct, segnando una svolta inattesa. Mentre alcune squadre si avvicinano con passo deciso ai Mondiali, altre, come l’Italia di Luciano, devono ancora lottare per ottenere risultati cruciali. La qualificazione è sempre più incerta e il futuro delle nazionali si scrive ora tra sfide e incertezze, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Dopo gli avvenimenti che hanno destabilizzato l'ambiente, l'allenatore della Polonia ha deciso di rassegnare le dimissioni. Negli ultimi giorni sono andate in scena diverse gare utili per qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio. Alcune nazionali hanno conquistato punti importantissimi, mettendo già un piede nella competizione. Altre, tuttavia, non hanno ottenuto i risultati sperati. Basti pensare alla Nazionale italiana. Quello di Luciano Spalletti, però, non è stato l'unico esonero di questi giorni. Anche la Polonia, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Finlandia, si è separata con Micha? Probierz.