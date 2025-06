Polonia bufera in Nazionale | il CT di dimette

La Polonia vive giorni di grande tensione dopo una bufera in nazionale che ha portato alle dimissioni del ct. Le recenti partite, decisive per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, hanno acceso un mix di speranze e delusioni in tutto il continente. Mentre alcune squadre avanzano con passo deciso, l’Italia di Luciano sta affrontando una fase delicata. La sfida ora è riuscire a risollevare le sorti della nostra nazionale e riaccendere la passione dei tifosi.

Dopo gli avvenimenti che hanno destabilizzato l’ambiente, l’allenatore della Polonia ha deciso di rassegnare le dimissioni. Negli ultimi giorni sono andate in scena diverse gare utili per qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio. Alcune nazionali hanno conquistato punti importantissimi, mettendo già un piede nella competizione. Altre, tuttavia, non hanno ottenuto i risultati sperati. Basti pensare alla Nazionale italiana. Quello di Luciano Spalletti, però, non è stato l’unico esonero di questi giorni. Anche la Polonia, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Finlandia, si è separata con Micha? Probierz. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: polonia - nazionale - bufera - dimette

Zielinski, il ct della Polonia: «Lui capitano per il bene della nazionale» - Nel cuore della nazionale polacca, la decisione di sostituire Robert Lewandowski con Piotr Zielinski come capitano ha suscitato scalpore e curiosità .

La Polonia si schiera con Robert Lewandowski, il ct Probierz si dimette; Ufficiale: Polonia, si dimette il CT Probierz dopo uno scontro con Lewabdowski; Dimissioni a sorpresa: Michal Probierz lascia la Polonia dopo l’ultimatum di Lewandowski.

La Polonia si schiera con Robert Lewandowski, il ct Probierz si dimette: "In questa situazione non posso svolgere il mio incarico" Riporta eurosport.it: Giorni di tensione in Polonia tra le parole di addio di Robert Lewandowski e la sconfitta per 2-