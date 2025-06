Pollina illumina il Teatro Romano | I classici rivisitati solo per Fiesole

Pollina illumina il Teatro Romano di Fiesole con una serata di rivisitazioni classiche, portando la sua musica oltre i confini europei. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale con 25 album e 200 concerti all’anno, Pippo Pollina si prepara a sorprendere anche in Italia. La sua voce unica e il suo talento trasversale renderanno questa performance un evento imperdibile, dimostrando che la grande musica sa attraversare culture e generazioni. Un appuntamento da non perdere.

Prima di essere apprezzato anche dal pubblico italiano, Pippo Pollina (foto) la popolarità l'ha conquistata nel Nord Europa e nel resto del mondo con 25 album e tantissimi concerti fra Germania, Austria, Francia, Svizzera, Italia, Olanda, Svezia, Belgio, Egitto e Usa (tiene con grande seguito circa 200 live l'anno, di cui il 15% in Italia). Il cantautore palermitano, che da tempo vive a Zurigo, dove è un artista di culto e di grande successo, è atteso in concerto a Fiesole con l' Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera sabato alle 21,15 al Teatro Romano nell'ambito dell'Estate Fiesolana. Oltre ai 70 elementi dell'Orchestra Sinfonica Giovanile della Svizzera, saliranno sul palco anche Roberto Petroli al clarinetto, Fabrizio Giambanco alla batteria e Mario Rivera al contrabbasso, per festeggiare 40 anni di cantautorato.