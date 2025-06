Polizia sindacato denuncia | Nessun rinforzo al Commissariato di Empoli

La sicurezza pubblica di Empoli rischia di essere compromessa: il sindacato Siulp denuncia la mancanza di rinforzi nelle forze di polizia, lasciando il commissariato in balia di un organico insufficiente e di un aumento delle emergenze. La situazione nelle altre città toscane non è migliore, con Firenze già al collasso. È urgente intervenire per garantire protezione e tranquillità ai cittadini, poiché il silenzio delle istituzioni mette a rischio l’intera comunità .

Empoli, 12 giugno 2025 – Il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia, lancia l’allarme dopo che sono state diramate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza le previsioni di assegnazioni del personale. Per il Siulp la situazione è al collasso nella città di Firenze, ma è ancora peggio nei commissariati di Empoli e Sesto Fiorentino. «Solo nei primi 5 mesi dell’anno la città fiorentina ha visto il collocamento in quiescenza di non meno di 38 dipendenti, in cui si continua a non rimodulare la previsione di organico alle forze di polizia in base alle effettive presenze quotidiane in città e non meramente basandosi sul numero dei residenti – più che raddoppiati dai turisti quotidianamente presenti – in cui per contrastare preoccupanti dati statistici che parlano di una crescente criminalità si adottano provvedimenti che richiedono onerosissimi impegni, si è previsto di assegnare in città 26 agenti provenienti dal piano rinforzi determinato dai trasferimenti nazionali e di nessun agente proveniente dagli Istituti di Istruzione: un numero di poliziotti che neanche lontanamente è sufficiente per compensare i pensionamenti che, a fine anno, saranno oltre 70 i poliziotti che avranno lasciato il servizio», dice Riccardo Ficozzi, segretario generale Siulp Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it