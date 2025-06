Polizia insorge il sindacato | Solo 26 agenti in arrivo

La situazione nelle forze di polizia italiane si fa sempre più critica: con solo 26 agenti in arrivo, il sindacato Siulp si solleva contro la cronica carenza di personale. Riccardo Ficozzi, segretario generale a Firenze, sottolinea come questa mancanza mette a rischio la sicurezza e la qualità del servizio pubblico. In un contesto già difficile, è urgente trovare soluzioni efficaci per rafforzare le forze dell’ordine e garantire la tutela dei cittadini.

Mancanza di agenti, insorge il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia). "Sono state diramate dal dipartimento della Pubblica sicurezza le previsioni di assegnazioni del personale in imminente uscita dagli istituti di istruzione della polizia di e annesso piano potenziamento nazionale organici", spiega Riccardo Ficozzi, segretario generale Siulp Firenze. E in una "situazione come quella fiorentina, che solo nei primi cinque mesi dell’anno ha visto il collocamento in quiescenza di non meno di 38 dipendenti – continua –, si è previsto di assegnare in città un totale di 26 agenti provenienti dal piano rinforzi determinato dai trasferimenti nazionali e di nessun agente proveniente dagli istituti di istruzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia, insorge il sindacato: "Solo 26 agenti in arrivo"

In questa notizia si parla di: polizia - agenti - insorge - sindacato

Schianto atroce tra quattro macchine della polizia: agenti coinvolti, traffico in tilt - Sotto i riflettori di una serata sportiva, il rientro di un gruppo di tifosi si è trasformato in un incubo: quattro auto della polizia sono state coinvolte in un tragico schianto, causando un grave incidente e bloccando il traffico.

Polizia, insorge il sindacato: Solo 26 agenti in arrivo; Polizia stradale, il sindacato insorge: Gli agenti della sottosezione di Bagno di Romagna sono senza divise; AGENTI DI POLIZIA DIROTTATI SULL’A14. SAP: “UNA FOLLIA”.

Rinforzi alla Polizia di Stato, per il sindacato sono insufficienti Scrive giornaledibrescia.it: Nessun innesto per la specialità Ferroviaria e per la cybersecurity: secondo Rosario Morelli la Stradale fatica per garantire il minimo delle pattuglie sulla viabilità ordinaria ...