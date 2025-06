Politecnico rischio esplosione al Laboratorio di chimica | intervengono i vigili del fuoco specializzati

Un team specializzato di vigili del fuoco ha prontamente intervenuto al Politecnico di Milano, presso il laboratorio di chimica di via Mancinelli, per gestire un potenziale rischio di esplosione. Un frigorifero contiene circa cinque grammi di sali di diazonio, sostanza altamente sensibile e pericolosa in presenza di luce o calore. La loro prontezza ha evitato un grave incidente, dimostrando l'importanza della sicurezza nei laboratori scientifici.

Milano ‚ÄstDelicato intervento dei vigili del fuoco al Politecnico di Milano, nella sede di via Mancinelli dove si trova il Laboratorio di chimica. Qui, infatti, si √® r otto un frigo con¬†all'interno circa cinque grammi di sali di diazonio, sostanza chimica che se esposta a luce e calore potrebbe¬† esplodere. Per evitare una possibile¬† deflagrazione, dal Politecnico sono stati appunto chiamati i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto il personale del Nucleo NBCR ((Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) del comando di Milano.¬† I locali con il personale addetto sono gi√† stati evacuati permettendo la messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Politecnico, rischio esplosione al Laboratorio di chimica: intervengono i vigili del fuoco specializzati

