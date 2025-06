Politecnico evacuato a Milano | allarme per i sali di diazonio rischio esplosione in laboratorio

A dare l’allarme è stata la segnalazione di un odore sospetto proveniente dal laboratorio, che ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza. Fortunatamente, grazie alla prontezza del personale e alle misure di emergenza, la situazione si è risolta senza incidenti. La vicenda mette in evidenza quanto sia fondamentale rispettare rigidi protocolli di sicurezza in ambienti di lavoro ad alto rischio. La sicurezza viene sempre prima di tutto.

Milano – Un guasto improvviso a un frigorifero da laboratorio ha fatto scattare oggi, poco prima delle 13, l’ evacuazione della sede distaccata del Politecnico di Milano in via Mancinelli. A provocare l’allarme è stata la presenza all’interno del frigo danneggiato di sali di diazonio, sostanze chimiche estremamente instabili, che devono essere conservate a temperature inferiori ai cinque gradi per evitare reazioni esplosive. A dare l’allarme è stato il personale interno, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia e dei mezzi di soccorso dell’ Areu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Politecnico evacuato a Milano: allarme per i sali di diazonio, rischio esplosione in laboratorio

In questa notizia si parla di: milano - politecnico - allarme - sali

Politecnico di Milano lancia le green box per un controllo personalizzato delle emissioni - Il Politecnico di Milano presenta una rivoluzione nel monitoraggio delle emissioni urbane con le "green box".

MILANO - Il grave incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio a Milano. E' accaduto intorno alle 17 in un laboratorio universitario del Politecnico, dove una ricercatrice, una donna di 54 anni, stava maneggiando dell'acido ipofosforoso insieme a sali di az Vai su Facebook

Milano, paura al Politecnico: laboratorio di Chimica evacuato per pericolo di esplosione; Allarme al Politecnico di Milano: rischio deflagrazione nel laboratorio di chimica, sul posto vigili del fuoco e artificieri; Allarme esplosione al Politecnico di Milano, evacuazione per un frigorifero rotto nel laboratorio di chimica:.

Allarme esplosione al Politecnico di Milano, evacuazione per un frigorifero rotto nel laboratorio di chimica: i pericoli del diazonio leggo.it scrive: I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo per un incendio divampato all'interno del laboratorio di chimica del Politecnico di Milano, in via Mancinelli.