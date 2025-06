Politecnico di Milano allarme in un laboratorio | evacuato per rischio esplosione

Una tranquilla giornata al Politecnico di Milano si è trasformata in un momento di tensione a causa di un guasto a un frigorifero in un laboratorio chimico. La presenza di sali di diazonio, composti altamente instabili, ha reso necessaria un’evacuazione immediata per garantire la sicurezza di studenti e personale. La pronta reazione delle autorità ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della vigilanza nei laboratori di ricerca.

Un guasto ad un frigorifero in un laboratorio chimico del Politecnico di Milano, presso la sede di via Mancinelli, ha innescato un’operazione di emergenza. All’interno si trovavano sali di diazonio, composti instabili che rischiavano di esplodere, rendendo necessaria l’evacuazione dell’edificio. Politecnico di Milano: l’allarme e l’evacuazione L’allerta è scattata nella tarda mattinata di oggi, quando . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

