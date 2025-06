poggio trini domenica di festa torna la kermesse del club alpino

Domenica, Poggio Trini si anima di gioia e tradizione con la rinascita della Festa del Cai, un evento tanto atteso dopo tredici anni di pausa. Promossa dalla sezione locale del Club Alpino Italiano sul suggestivo Monte Morello, questa giornata speciale promette giochi, convivialità e momenti di memoria per rinsaldare i legami tra appassionati e nuovi amici. Un appuntamento imperdibile che celebra l’amore per la montagna e il senso di comunità : non mancate!

Dopo tredici anni di pausa torna la Festa a Poggio Trini, su Monte Morello, promossa dalla sezione locale del Cai. L’appuntamento è fissato per domenica con una giornata di giochi, convivialità e memoria, per celebrare la 24ª edizione di un appuntamento che vuole tornare a essere una tradizione: "La Festa del Cai non è solo un’escursione – sottolinea il presidente Alessandro Gamannossi (nella foto) – ma è anche un’occasione per rinsaldare i legami tra soci, far conoscere le nostre attività e valorizzare l’ambiente in cui viviamo. È un evento pensato davvero per tutti". La modalità principale per raggiungere Poggio Trini è quella di arrivare in maniera indipendente, seguendo i sentieri segnalati (Fonte dei Seppi - Gli Scollini - Tedesco morto - Poggio Trini). 🔗 Leggi su Lanazione.it