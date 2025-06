Pochesci | Camarda? Se fossi il Milan gli costruirei la squadra attorno Yamal …

Se fossi il Milan, costruirei la squadra attorno a un talento come Yamal, una vera promessa del calcio. Sandro Pochesci, allenatore de L'Aquila, ha recentemente speso parole di grande stima su Francesco Camarda, sottolineando le sue potenzialità e il suo futuro brillante. Questa analisi apre nuove prospettive per i rossoneri, pronti a puntare sui giovani per rinvigorire il loro progetto vincente.

Sandro Pochesci, allenatore de L'Aquila, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi in modo particolare su Francesco Camarda del Milan.

?Sandro Pochesci a TvPlay: "Se fossi un allenatore o presidente del #Milan, metterei tutta la vita #Camarda titolare, se lo reputo un talento. Io gli costruirei la squadra attorno a lui. #Yamal in Italia nessuno lo avrebbe fatto giocare a 16 anni" Vai su X

