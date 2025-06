Pnrr Foti | Bene gli obiettivi raggiunti al Sud ma nessuna proroga sui tempi di attuazione

Il PNRR al Sud sta raggiungendo risultati promettenti, con il 40,8% delle risorse territorializzate nel 2023, superando la soglia prevista del 40%. Tuttavia, il ministro Foti chiarisce che non vi saranno proroghe nei tempi di attuazione, sottolineando l’importanza di rispettare le scadenze stabilite per garantire un’efficace ripresa. I dati sul PNRR al Sud rappresentano un passo avanti, ma la sfida resta nel mantenere i ritmi previsti per concretizzare le opportunità offerte dal piano.

L’attuazione del Pnrr al Sud procede bene ma non ci saranno deroghe per le amministrazioni oltre i tempi previsti. Lo ha riferito il ministro Tommaso Foti nel question time al Senato. “È vero che vi è una previsione di rispettare un vincolo del 40% delle risorse assegnate sotto il profilo” di quelle “territorializzabili al Sud”. L’ultimo dato, relativo al 2023, “dice che è pari al 40,8%”, ha aggiunto il ministro. I dati sul Pnrr al Sud. Nel suo intervento, il ministro ha espresso “soddisfazione” per la progettualitĂ sul Mezzogiorno, di cui ha ricordato, ad esempio, la conclusione della tratta est del Tirrenian Link e poi i lavori relativi al collegamento Sardegna-Corsica-Penisola italiana, la chiusura di 40 discariche abusive, la riqualificazione di dieci stazioni ferroviarie e la connettivitĂ della banda ultra larga nelle 21 isole minori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Š Secoloditalia.it - Pnrr, Foti: “Bene gli obiettivi raggiunti al Sud ma nessuna proroga sui tempi di attuazione “

