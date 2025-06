PlayStation Plus Extra e Premium | I Giochi di Giugno 2025 per gli abbonati

Preparati a un giugno da vero protagonista con PlayStation Plus Extra e Premium! Dal 17 giugno, il catalogo si amplia con titoli imperdibili, dai thriller horror ai JRPG avvincenti, passando per grandi classici e giochi di simulazione. Un’offerta variegata pensata per soddisfare ogni appassionato di gaming. Scopri le novità di questo mese e lasciati sorprendere: il divertimento è garantito!

A partire dal 17 giugno, il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si arricchisce con una nuova selezione di titoli che spazia tra cooperativa, horror, JRPG, simulazione e grandi classici. Un mese ricco di varietĂ , pensato per soddisfare ogni tipologia di giocatore. FBC: Firebreak porta l'azione cooperativa nel mondo di Control. Un nuovo sparatutto in prima persona standalone ambientato nello stesso universo di Control. In FBC: Firebreak, fino a tre giocatori collaborano per affrontare minacce paranormali in una misteriosa agenzia sotto assedio. Un'esperienza adrenalinica dove coordinazione e riflessi fanno la differenza.

