porta entusiasmo e passione su ogni campo, unendo competizione e divertimento. Tre giorni di emozioni intense, partite appassionanti e spirito di squadra, all’insegna dello sport più amato. Preparati a vivere un evento che farà battere il cuore di Copparo: il torneo ‘Play to the Whistle’ sta per iniziare, e tu non puoi mancare!

Lo stadio ‘Decimo Preziosa’ di Copparo, da venerdì 13 a domenica 15, ospiterà la seconda edizione del torneo ‘Play to the whistle’, organizzato dalla realtà Copparo 2015 con il patrocinio del Comune. Otto squadre suddivise in due gironi si affronteranno nel torneo di calcio sette contro sette che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Play to the whistle', via alla maratona di calcio a 7: tre giorni di sport e divertimento

Play to the Whistle: Torneo di Calcio a 7 a Copparo con Tematica Civiltà Antiche - Sei pronto a vivere un'esperienza unica che unisce sport, storia e divertimento? Play to the Whistle, il torneo di calcio a 7 con tematica civiltà antiche, ritorna a Copparo dal 13 al 15 giugno, promettendo emozioni intense e sfide avvincenti.

