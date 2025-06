Play to the Whistle | Torneo di Calcio a 7 a Copparo con Tematica Civiltà Antiche

Sei pronto a vivere un'esperienza unica che unisce sport, storia e divertimento? Play to the Whistle, il torneo di calcio a 7 con tematica civiltà antiche, ritorna a Copparo dal 13 al 15 giugno, promettendo emozioni intense e sfide avvincenti. Con 20 partite in tre giorni, dalle 18 alle 24, questo evento si conferma come un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di passione e storia...

Nel nostro territorio c’è un torneo che dopo il successo della prima edizione punta a ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante attraverso un format piuttosto originale. Stiamo parlando di Play to the Whistle, in programma allo stadio Preziosa di Copparo da venerdì 13 a domenica 15 giugno. Gli organizzatori hanno previsto 20 gare da 30 minuti nell’arco di tre giorni, dalle 18 alle 24. Una vera e propria maratona di calcio a 7, alla quale curiosi e appassionati potranno assistere gratuitamente sugli spalti dell’impianto copparese, dove sarà attivo uno stand gastronomico. Ma Play to the Whistle – letteralmente Gioca finché non Fischia – ha un’altra particolarità: il torneo ruota attorno un tema, un filo rosso che accompagnerà le squadre e ne ispirerà i nomi e le divise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Play to the Whistle: Torneo di Calcio a 7 a Copparo con Tematica Civiltà Antiche

In questa notizia si parla di: play - whistle - torneo - calcio

La Coppa torna in Italia dopo 7 anni! La Fiorentina trionfa nella 31ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile Città di Abano Terme! ? Dopo una finale mozzafiato contro il Legia Varsavia, decisa ai rigori, i viola alzano il trofeo e riportano il Vai su Facebook

Play to the Whistle: Torneo di Calcio a 7 a Copparo con Tematica Civiltà Antiche; Torneo nazionale di calcio giovanile a Diamante, Scalea e Praia; “Torneo dello Stretto”, a Messina il festival dei talenti FOTO.

Play to the Whistle: Torneo di Calcio a 7 a Copparo con Tematica Civiltà Antiche Segnala ilrestodelcarlino.it: Scopri il torneo Play to the Whistle a Copparo: 20 gare di calcio a 7 in tre giorni, con squadre ispirate alle civiltà antiche.