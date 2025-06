Plastic Free ripulisce il parco Santa Rita dai rifiuti L’appello ai cittadini

Plastic Free torna a coinvolgere la comunità di Latina con una nuova iniziativa di pulizia del parco Santa Rita, dopo il successo delle recenti campagne dedicate alla salvaguardia degli oceani e dell’ambiente. Unisciti a noi per rendere il nostro spazio più pulito e verde, perché ogni piccola azione può fare una grande differenza. L’appuntamento è per…

Dopo il successo delle iniziative nell’ambito della Giornata mondiale dell’ambiente degli oceani dello scorso fine settimana, Plastic Free è pronta a scendere nuovamente in campo. E lo farà con una nuova iniziativa di pulizia ambientale organizzata questa volta a Latina. L’appuntamento è per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Plastic Free ripulisce il parco Santa Rita dai rifiuti. L’appello ai cittadini

In questa notizia si parla di: plastic - free - ripulisce - parco

Palme finte in spiaggia, la guerra di Plastic free. Federbalneari: noi attenti all’ambiente - A San Benedetto, la battaglia contro le plastiche si fa strada con l’uso di palme finte e la richiesta di vietare gli ombrelloni hawaiani in rafia sintetica.

NUOVO NIDO, ECCO I PRIMI SCAVI Il parco di via Alleanza viene più che dimezzato, resta ad uso pubblico la parte del giochi, alberata, e meno della metà di campo da calcio Ecco i lavori in corso in via Alleanza/via D'acquisto, iniziati i primi scavi, delimitata l' Vai su Facebook

Plastic Free ripulisce il parco Santa Rita dai rifiuti. L’appello ai cittadini; Video. Teramo. L'ass. Di Bonaventura ripulisce via Ex Mattatoio...; Plastica Free ripulisce le città dai mozziconi, le iniziative per la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Primo evento Plastic Free a Torre, pulizia del parco giochi a via Calastro: ecco come partecipare Lo riporta vesuviolive.it: primo nucleo abitativo di quella che oggi è la quarta città della Campania.