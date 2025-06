Plan Bolo il 14 giugno a Bologna l’evento per scoprire i bitcoin

Il 14 giugno a Bologna si terrà un evento imperdibile dedicato alla scoperta dei Bitcoin e delle criptovalute, protagonisti della rivoluzione finanziaria globale. In un mondo in rapido cambiamento, il denaro virtuale sta ridefinendo le regole dell’economia, attirando investimenti e interesse strategico da aziende e nazioni. Non perdere l’opportunità di capire come queste innovazioni stanno plasmando il nostro futuro e quali opportunità possono offrire. Ti aspettiamo per approfondire insieme questa affascinante frontiera finanziaria!

Sempre più spesso si parla di Bitcoin e criptovalute. Il denaro virtuale è ormai un vero protagonista della scena economica internazionale, tanto che diverse aziende lo stanno inserendo a bilancio o vi hanno dedicato importanti investimenti e persino alcune nazioni, come gli Stati Uniti, hanno iniziato a ipotizzare una riserva strategica nazionale crypto. Trattandosi di un sistema soggetto a continui e improvvisi cambi di scena, con oscillazioni di valore costanti e rapidi, bisogna avvicinarsi solamente dopo averlo compreso a pieno. In quest’ottica si inserisce Plan Bolo, giunto alla seconda edizione, in programma a Bologna sabato 14 giugno: completamente gratuito, permetterà a tutti di entrare più in confidenza con le criptovalute in maniera semplice, accessibile e soprattutto divertente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Plan Bolo, il 14 giugno a Bologna l’evento per scoprire i bitcoin

