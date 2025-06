Più di due chili di droga sequestrata e nove sgomberi di immobili occupati | i numeri della Municipale

I numeri parlano chiaro: nel cuore di Rimini, la Polizia Locale lavora instancabilmente per proteggere cittadini e territorio. Con oltre 2.300 persone controllate, nove sgomberi e quasi 2,2 kg di droga sequestrata, il loro impegno si traduce in azioni concrete contro illegalità e degrado. Questi dati testimoniano un’attività quotidiana di sorveglianza e intervento, fondamentale per mantenere la sicurezza e il benessere della comunità .

Più di 2.300 persone controllate, 17 arresti, oltre 200 interventi di polizia giudiziaria e quasi 2,2 chilogrammi di droga sequestrata. Sono alcuni dei numeri emersi dal report sull’attività della Polizia locale di Rimini nei primi cinque mesi del 2025. Dati che testimoniano un lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Più di due chili di droga sequestrata e nove sgomberi di immobili occupati: i numeri della Municipale

