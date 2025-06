Pittoni Lega | Su docenti idonei PNRR sbloccata situazione non facile

La recente decisione di Pittoni sulla situazione dei docenti idonei PNRR segna un passo importante, ma non facile, verso la stabilità del settore scolastico. Contrariamente alle critiche e alle incomprensioni, sono state adottate misure concrete, come gli elenchi regionali a scorrimento e l’assegnazione di una parte dei posti ai candidati idonei. Queste iniziative rappresentano un tentativo serio di affrontare le sfide e garantire un futuro più certo ai docenti coinvolti. È solo l’inizio di un percorso che può portare a risultati duraturi.

"A qualche leone da tastiera probabilmente sfugge che la Commissione europea è tutt'altro che entusiasta di graduatorie ad esaurimento per i docenti idonei dei concorsi Pnrr. Abbiamo smosso la situazione da una parte con l'attivazione dal 2026 di elenchi regionali a scorrimento per l'accesso diretto al ruolo senza limiti temporali; dall'altra con l'assegnazione agli idonei Pnrr del 30% dei posti banditi i prossimi tre anni, che non sono affatto pochi. Non è cioè il 30% degli idonei, come interpreta qualcuno". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

