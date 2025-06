Pistola in pugno in stazione Viaggiatori terrorizzati

Immaginate una tranquilla mattina in stazione che si trasforma in un incubo: un uomo senza fissa dimora, con problemi psichiatrici, brandisce una pistola tra i pendolari terrorizzati. Fortunatamente, si trattava di un giocattolo. Un episodio che ha messo in luce la vulnerabilità dei luoghi pubblici e la necessità di maggiori controlli. La sicurezza, ancora una volta, si gioca sui dettagli — e questa volta, il lieto fine è arrivato grazie a un colpo di fortuna.

Seduto su una panchina della stazione, puntava contro i pendolari in attesa del treno una pistola, che per fortuna si è rivelata essere un giocattolo. Attimi di tensione, ieri alle 7.30 nello scalo ferroviario di San Zenone al Lambro, dove un uomo, poi identificato - un 28enne senza fissa dimora e con problemi psichiatrici - la cui presenza era già stata notata più volte tra le stazioni di Melegnano e San Zenone - è stato visto maneggiare un revolver. Maglietta blu e pantaloni scuri, il giovane ha alzato più volte l'arma ad altezza d'uomo, come se volesse puntarla verso i viaggiatori che, dapprima fermi sulla banchina, sono poi saliti a bordo del treno delle 7.

