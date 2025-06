piste ciclabili da materiali riciclati il progetto da 10 milioni di euro

L'Italia si prepara a rivoluzionare la mobilità sostenibile con il progetto Smile City, un investimento da 10 milioni di euro per creare oltre 100 km di piste ciclabili realizzate interamente con materiali riciclati. Promosso dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), questo innovativo intervento mira a ridurre le emissioni e valorizzare i rifiuti urbani. Un passo concreto verso città più verdi e circolari, dimostrando che il futuro è già a portata di mano.

