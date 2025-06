Piscine a Novara e provincia | prezzi e orari dell' estate 2025

Sei pronto a vivere un'estate indimenticabile? Le piscine a Novara e provincia per l'estate 2025 offrono prezzi e orari pensati per tutte le esigenze, tra divertimento, relax e frescura. Che tu voglia fare un tuffo rapido o passare giornate intere al sole, c'è la soluzione perfetta per te. Scopriamo insieme le migliori piscine per rinfrescarci e godere del caldo in tutta sicurezza!

Il caldo è scoppiato nel novarese, portando con sé afa e tanta voglia di rinfrescarsi. Sono molte le piscine all'aperto tra Novara e provincia per fare un tuffo, giocare sugli scivoli o semplicemente riposarsi sotto un ombrellone da soli o con tutta la famiglia. Scopriamo insieme le piscine. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Piscine a Novara e provincia: prezzi e orari dell'estate 2025

