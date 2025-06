Piscina di Lugo un cantiere di oltre due anni per rinnovare l' impianto senza chiusure | ma crescono i costi

La piscina di Lugo, simbolo di benessere e aggregazione, è al centro di un ambizioso restyling che dura ormai oltre due anni. Un maxi-progetto volto a rinnovare l'impianto senza chiusure, affrontando però crescenti costi. Ora, con il via al bando per la gestione e un nuovo piano di progettazione, si apre una speranza concreta per consegnare alla comunità un impianto sportivo all’altezza delle aspettative, pronto a regalare nuovi momenti di sport e socialità.

Il Comune ha aperto il bando per la futura gestione e messo a punto un nuovo piano di progettazione per.

Piscina comunale di Lugo. Nessuna chiusura continuativa ma lavori di restauro per due anni. Apertura del cantiere in autunno video ravennanotizie.it scrive: Lugo: oggi la conferenza stampa per presentare i lavori di restauro della piscina: al via in autunno, la struttura resta aperta ...